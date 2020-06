Keskile 50 000 eurot annetanud Juhaste: see oli kallis ninanips lapse isale

Postimees avaldab Juhaste ja Künnapi pöördumise täismahus:

Meie, Jana-Helen Juhaste ja Martin Künnap, pole ideaalsed lapsevanemad. Me oleme eraelus ja rahaasjades teinud valikuid, mille üle me täna uhked pole ja mis kindlasti pole meie ühise lapse huvides.

Me pole lapsevanematena eeskujulikult hakkama saanud, mille üle kumbki uhked ei ole. Kuid me kinnitame, et oleme rääkinud avaliku tähelepanu alla sattunud annetuse kohta kogu tõe.

Martin Künnap soovis lapse hüvanguks mõeldud ülekandega heastada lapse ja lapse ema ees osaliseltki enda elus tehtud valikuid. Jana-Helen Juhaste soov oli teha kallis ninanips lapse isale, kes pole lapse kasvatamises osalenud.

See pole kõige põnevam ega intrigeerivam selgitus, kuid kinnitame, et see on kogu tõde.

Martin Künnap on ajanud enda ärisid nii hästi või halvasti kui oskab, aga pole kunagi soovinud selleks üheltki erakonnalt teeneid, ei avalikke ega varjatud.

Üha pöörasemaks paisuvad vandenõuteooriad on asetanud meid ajakirjanduse rünnaku alla, kus me ei saa tõestada enda süütust ja seaduskuulekust. Me oleme sattunud massilise kriitika alla sotsiaalmeedias. Selle tõttu on tänaseks jäädavalt muutunud kahe perekonna elu, selle all kannatavad juba rängalt meie lähedased, teiste seas viis alaealist last.

Aastal 2016 oli Martin Künnap üks allikaid ETV saates «Pealtnägija». FOTO: ERR/Ekraanitõmmis

Soovime koos kinnitada, et meil pole kõnealuse 50 000 euroga seoses midagi varjata. Teeme koostööd prokuratuuriga, et võimalikult ruttu saaks kinnitust tõde: me oleme teinud eraelus halbu valikuid, kuid me pole kunagi soovinud ega üritanud osta raha eest mõjuvõimu Eesti erakondadelt. Me kinnitame, et antud selgitustele pole meil midagi lisada; me palume ajakirjanduselt võimalust tegeleda kahe segipööratud pereelu kordasaamisega.

Suurim õppetund juhtunust ei käi mitte rahaasjade ega erakondade, vaid lapsevanemaks olemise kohta. Me soovime enda valusa õppetunni põhjal panna südamele kõigile Eesti lapsevanematele: ükskõik kui keerulised omavahelised suhted, tuleb lapse huvid alati seada ettepoole isiklikest soovidest, solvumistest ja ninanipsudest.