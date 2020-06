Tallinn üritab taas Harku vallaga ühist kaitseala moodustada

Tallinna linnavolikogus opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid tulid mõne aja eest välja süüdistustega, et linnavalitsus valmistab salamisi ette magistraalteede rajamist läbi Stroomi ja Harku metsa. Linnavõim nimetas süüdistusi absurdseteks, kuid tuli kiiresti välja eelnõuga, mis näeb ette koos Harku vallaga Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise. Kaitset vajavast alast 13 protsenti on Tallinna ning 87 protsenti Harku valla territooriumil. Varem on Harku vald samasugusest ettepanekust keeldunud.

«Nende alade kaitse, kus on rohealad ja rohkem looduskeskkonda, on tagatud valla üldplaneeringuga,» selgitas Harku vallavanem Erik Sandla. Tallinnas vastava eelnõu algatanud linnavolikogu esimees Tiit Terik käis möödunud nädalal Harkus linna plaane tutvustamas ning Harku valla leht jõudis juba avaldada teate pealkirjaga «Harku rabametsa kaitse alla võtmisele astuti sammuke lähemale», kuid Sandla sõnul on Tallinnale lubatud vaid seda, et asi võetakse arutusele.