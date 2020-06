Tallinna Tehnikaülikooli töötaja sai kahtlustuse soodustuskelmuses

Uurimist juhtiva ringkonnaprokuröri Marek Soomaa sõnul on hetkel kahtlus kuue teadlase palgaraha suhtes. «Kriminaalmenetluse raames oleme kuulanud üle tunnistajaid ning rahvusvahelise koostöö raames suhelnud erinevate riikidega. Tänaseks on kogutud piisavalt tõendeid, et esitada esialgne kahtlustus. Uurimise eesmärk on välja selgitada, kas nendele inimestele palgaraha maksmine projektile eraldatud personalieelarvest oli õigustatud ja projekti tingimustega kooskõlas,» selgitas Soomaa.