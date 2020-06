Video ⟩ Ameeriklaste pommitaja tegi Tallinna kohal harjutuslennu

Harjutuslende on B-52 teinud Tallinna kohal varemgi. B-52 on Ameerika Ühendriikide õhuväe suurim pommitaja, mis võeti kasutusele juba 65 aastat tagasi. See suudab kanda kuni 27,5 tonni relvastust ja võib lennata helikiiruse lähedase kiirusega kuni 1047 km/h. Ilma tankimata suudab B-52 lennata kuni 16 000 kilomeetri kaugusele ning maksimaalselt 15 kilomeetri kõrgusel. Hävitaja suurim kaal õhkutõusmisel on 220 tonni.