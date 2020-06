«Nüüd on selge siht, et trammiliin peab tulema ka sadama poole. Ülemistest kujuneb oluline transpordisõlm. Sinna ei tule ainult Rail Balticu Euroopa laiusega rong, sinna tuleb ka meie praeguse laiusega rongide jaam. Seal on trammid ja sinna võib perspektiivis kolida ka bussijaam. Sellest saab väga oluline keskus,» rääkis Grünberg.