Oleg Grossi vägikaikavedu tarbijakaitsega päädib seaduse muutmisega

Seaduse muutmiseks kulub kõigest nädal, sest alkoholimüüki muutev säte ilmus riigikogu ette eelmisel teisipäeval ja juba ülehomme on see lõpphääletusel.

«See niinimetatud mõistlikkuse mõiste andiski ametnikele sellise võimaluse, aga me teame, et ametnikud ei ole mõistlikud. Nemad mõistlikkuse mõiste keeravad nii nagu keegi tahab,» rääkis OG Elektra omanik Oleg Gross. Ettevõtja kinnitusel tuleks seetõttu mõistlikkuse põhimõttest seadusest välja visata.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveamet on teinud 22 Grossi poele ettekirjutuse, et kassapidaja selja tagant tuleks alkohol mujale viia. Ettevõtja on kindel, et sellised ettekirjutused ei vasta ka alkoholiseaduse tegelikule mõttele.

«Seaduseandja mõte ei olnud see, et letitagune, müüja selja taga asuv tagune kaup on vahetu kokkupuutumine. Vahetu kokkupuutumine on see, kui inimene kõnnib sealt vahetult mööda,» selgitab ettevõtja oma arusaama alkoholiseadusest.