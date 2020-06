Karskusliit seadusemuudatuse plaanist: alkohoolsed tooted võiks liigutada täiesti leti alla

Vähem kui aasta kehtinud seaduse muutmise plaani järgi antakse väikepoodidele luba paigutada alkoholi kassiiri seljataha.

Karskusliit juhtis rahanduskomisjoni tähelepanu tõigale, et algse seadusemuudatuse motivatsioon lähtus rahva tervise argumentidest, mis nüüd aga tähelepanuta jäetakse.

«Poes on üks piirkond, kuhu kõik poekülastajad jõuavad ja selleks on kassa,» seisis avalduses. Seega tõdes liit, et kui müüja seljatagune on alkoholiga täidetud, siis on muudatuse eesmärk vastupidine esialgsele eesmärgile muuta alkohol nähtamatuks.

Illustratsiooniks tõi karskusliit Türil asuva Grossi poe, mis ei ole püüdnudki alkoholi eraldi paigutada. «Poes on küll ka kaks saalisisest kassat, mis tõenäoliselt juba välistab, et seda kauplust saaks väikepoeks nimetada, kuid enamjaolt on avatud ainult see letitagune kassa. Kui 8-aastane laps läheb ostma oma nätsu või jäätist, on ta sunnitud seisma selle rikkaliku alkoholi väljapaneku ees.»

Liit lisas: «Kõnealuses poes on kujunduslikult kusjuures olemas kolme seinaga ümbritsetud eraldi nurk (kuhu ei oleks kahtlemata keeruline paigutada ka neljandat seina ukseavaga), kuid sinna on paigutatud erinevad olmekaubad, kaasa arvatud ka laste mänguasjad.»