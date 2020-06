Kaebused terviseametile: ööklubides rikutakse kõiki ettevaatusmeetmeid

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkami sõnul on pärast eelmise nädala kontrollkäike ning saabunud kaebuseid tulnud algatada üle Eesti mitmeid menetlusi meelelahutusasutuste suhtes, kus rikuti valitsuse korraldust, mis keelab ööklubides pidude pidamise. Keelule vaatamata on paljud sellised asutused uksed avanud ja pakuvad üritusi, mis reklaami järgi justkui pole tavalised ööklubipeod, ning lubavad järgida ettevaatusmeetmeid. «Tegelikkuses oli olukord kurb – põhimõtteliselt rikuti kõiki reegleid ning korraldajad ei teinud midagi, et seda olukorda parandada,» ütles Juhkam.

Tänahommikuse seisuga on terviseamet saanud üheksa kaebust ööklubide kohta, osade rikkujate suhtes on algatatud ka menetlus. Vastavalt valitsuse korraldusele kehtib Eestis ööklubides külastuskeeld, sest ööklubisid loetakse kõrgendatud nakkusohuga kohtadeks. «Ööklubi on reeglina koht, kus juuakse ja tantsitakse nõnda, et 2+2-reeglist ei jää midagi järgi – selline tegevus kujutab endast nakkusohtu, mida korraldaja ei saa ka parima tahtmise juures enam kõrvaldada. Soovime kõigile ürituste korraldajatele, kohalikele omavalistustele ja ka külastajatele meenutada, et nakkusoht ei ole möödas ning meist igaühest sõltub edasise leviku ära hoidmine,» ütles Juhkam.