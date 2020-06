Loomakaitsjad ja Selver ei leia munakampaanias ühist keelt

«Nähtamatute Loomade Facebooki-algatus teha jaaniostud mujal kui Selveris kogub jõudsalt osalejaid. Praegu on neid vähem kui nädalaga juba paar tuhat,» edastas organisatsioon. Loomakaitsjate eesmärk on algatuse kaudu tõsta teadlikkust Selveri ebaeetiliste praktikate ja puurikanade elu kohta ning mõjutada TKM Gruppi loobuma puurikanade munade müügist aastaks 2025.

«Meil on rõõm näha, et Eesti inimesed hoolivad loomade heaolust ja ei toeta oma rahakotiga ettevõtteid, kes sellesse ei panusta,» kommenteeris Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll. Tema sõnul on nad Selveri ja Kaubamaja Grupi juhtidega ka kohtunud ja neile üleminekul oma abi pakkunud. «Sellest on nad aga keeldunud ja toonud vabanduseks puurivabade munade kõrgema hinna, mis on aga pidevalt ühtlustumas teistest süsteemidest pärit munadega. Õrrekanade munad on poes kohati juba isegi odavamad kui puurimunad,» selgitas Meriküll.

Selver: ettepanekud on jooksnud liiva

Selveri pressiesindaja Rivo Veski ütleb, et süüdistused, nagu nemad või nende kliendid ei hooliks kanade heaolust, ei vasta tõele ning loomakaitseorganisatsioon esitab valeväiteid. «Meil müüdavad puurikanade munad pärinevad kanadelt, mida on peetud heades tingimustes ja oluliselt paremini, kui seadusandlus täna ette näeb,» rõhutas Veski. «Oleme käinud ise Eesti suurima munatootja juures olukorraga tutvumas. Kahjuks ei ole seda teinud protestiv organisatsioon, kes esitab internetist tõmmatud fotosid, mis ei ole tehtud Eesti tootjate juures.»

Veski tõi veel välja, et nende valikus on Eesti jaekettidest kõige suurem valik vabal pidamisel öko- ja õrrekanade mune ning kogu munade sortimendist moodustavad need 20%. Samuti nentis ta, et õrre- ja vabapidamisel peetud kanade munad ei ole kõikidele Eesti inimestele täna veel taskukohased.

«Kõik ettepanekud, mille oleme organisatsioonile teinud ühisteks teavituskampaaniateks või muudeks aktsioonideks, on jooksnud liiva ühe ultimatiivse ja sisutühja loosungi ootuses, et aastal 2025 me puurikanade mune enam ei müü,» märkis Veski. «Selver ei pea vastutustundlikuks sisutühje avaldusi kaugesse tulevikku, vaid reaalseid tegevusi, mis midagi muudavad. Lisaks juhime tähelepanu, et Facebooki üritus on kinnise osalejate nimekirjaga üritus, mis annab alust arvata, et osalejad ei ole legitiimsed, ammugi mitte Selveri kliendid.»