Selveri-vastasel algatusel on juba paar tuhat osalejat

«Nähtamatute Loomade Facebooki-algatus teha jaaniostud mujal kui Selveris kogub jõudsalt osalejaid. Praegu on neid vähem kui nädalaga juba paar tuhat. Algatuse kaudu püüavad loomakaitsjad tõsta teadlikkust Selveri ebaeetiliste praktikate ja puurikanade elu kohta ning mõjutada TKM Gruppi loobuma puurikanade munade müügist aastaks 2025,» edastas organisatsioon.

«Meil on rõõm näha, et Eesti inimesed hoolivad loomade heaolust ja ei toeta oma rahakotiga ettevõtteid, kes sellesse ei panusta,» kommenteerib Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll.

«Oleme Selveri ja TKM Grupi juhatusega ka korduvalt kohtunud ja omapoolset abi üleminekul pakkunud. Sellest on nad aga keeldunud. Vabanduseks toovad nad puurivabade munade kõrgema hinna, mis on aga pidevalt ühtlustumas teistest süsteemidest pärit munadega. Õrrekanade munad on kohati poes juba isegi odavamad kui puurimunad.»