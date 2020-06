Pärnu rannas on nädala jooksul vette triivinud neli last

Pärnu rannavalvurid on viimase nädala jooksul päästnud neli täispuhutaval mänguasjal sügavasse vette triivinud last.

G4S teatas, et nende rannavalvurid on viimase nädala jooksul päästnud Pärnu rannas neli last, kes täispuhutaval mänguasjal sügavasse vette triivisid. Mõlemal juhul oli lastega vees täiskasvanu, kes ei osanud ohtu märgata.