Rahvarinde muuseum kolib Lauluväljakule

«Lauluväljak on saanud tähelepanu küll ürituste korraldamise kohana, kuid tegelikkuses on ju tegemist suure ja väga kauni osaga avalikust linnaruumist. Tahame senisest enam inimesi meelitada nautima Lauluväljakut ja selle pargialasid, mistõttu tuleb sinna luua ka eri võimalusi ajaveetmiseks. Oleme juba mõnda aega püüdnud Rahvarinde muuseumile uut väärikat asukohta leida ning Lauluväljak sobib selleks kui valatult. Need asjad saab koos toimima panna,» ütles Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu.

Tallinna Lauluväljaku juhi Urmo Saareoja sõnul on Rahvarinde muuseumi kolimine Lauluväljakule esimene etapp lähiajaloole ja laulvale revolutsioonile keskenduva külastuskeskuse loomise protsessist. «Lauluväljakul on tervikuna edasi anda võimsaid emotsioone ning kordumatuid hetki ajaloost. Oleme Lauluväljaku arendamisega jõudnud etappi, kus alustame külastuskeskuse planeerimist, mis meenutab ja räägib meie riigi ja rahva ainulaadse loo laulupidudest ning iseseisvuse taastamisest,» tõdes Saareoja.

«Mul on väga hea meel, et Rahvarinde muuseumi töös on algamas uus ajajärk, kus saame hakata astuma üht jalga laulva revolutsiooni sümbolpaigaga, Tallinna Lauluväljakuga,» ütles Rahvarinde muuseumi juhataja Helen Lausma-Saar. «Pealinna südames, Vabaduse väljaku galeriis paiknenud ruumid olid küll aastatega armsaks saanud, kuid tehniliselt mitte kõige paremad muuseumi tööks ja arenguks. Nüüd on meil võimalik luua keskkond, mis pakub külastajatele Eesti iseseisvuse taastamise loo just omaaegsete sündmuste toimumise paigas. See loob võimaluse täiesti uuteks ekspositsioonideks ja ettevõtmisteks ning viib meie töö uuele tasemele.»