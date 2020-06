MKM: Euroopa Kontrollikoja audit Rail Balticu kohta on tehtud valedel alustel

«Euroopa Kontrollikoda on väga auväärt asutus, kahjuks värskes auditis – mille valimis on teiste Euroopa Liidu ülese tähtsusega taristuprojektide kõrval ka Rail Baltic – on tehtud Rail Balticu kohta järeldusi osalt valedel alustel. Audit on aegunud ja ei peegelda tänast olukorda Rail Balticu arendamisel,» ütles Kuningas.

Tema sõnul on kasutatud aegunud andmeid ja kujutatud Rail Balticut kui kiirrongi, mis veab ainult reisijaid ning peatub Eestis vaid Tallinnas ja Pärnus. Arvestatud pole kaubaveo ega kohalike peatustega.

«Rail Baltic aitab tulevikus vähendada veokite arvu Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel, mis on meie üks kõige tihedama liiklusega maanteid, kus liigub iga päev ligi 8500 autot. Samuti ületab iga päev Eesti ja Läti piiri Iklas 1600 raskeveokit ning see number kasvab igal aastal. Sama maantee on kahjuks ka üks kolmest Eestis enim liiklusõnnetusi ja hukkunuid kaasa toonud teedest. Kauba- ja reisijateveo liikumine maanteelt raudteele vähendab hüppeliselt sõidukite arvu teedel ning säästab inimelusid. Sellega paraku audit ei ole arvestanud,» märkis Kuningas.

Ta lisas, et auditis kattuvad osad punktid ka suuresti Balti riikide auditi tulemustega ehk tegelikult kordab see samu väljatoodud riske, mida kõik riigid on juba möödunud aastal arvesse võtnud ja ka juba pool aastat lahendanud, et Rail Baltic valmiks 2026. aastal.

«Rail Balticust saab majanduslik koridor, mida hakkab läbima Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja paljude teiste riikide kaup ja inimesed. Raudtee ühendab meid otse Euroopa südamega ning avab Balti riikide ettevõtete ja inimeste jaoks uusi võimalusi. Vajadust senisest ohutuma täiendava liikumis- ja veovõimaluse järele näitas ka hiljutine Covid-19 kriis, mille algul praeguste transpordiliikide kasutamist järsult ahendati,» lausus Kuningas.

Euroopa Kontrollikoda: Rail Balticu tasuvus on küsitav

Rail Balticu praegune projekt ei ole pikaajaliselt majanduslikult jätkusuutlik, selgub Euroopa Kontrollikoja koostatud piiriüleste megaprojektide auditist. Rail Balticu projekti esialgne prognoositav maksumus oli 4,648 miljardit eurot. Kõige uuem prognoos on aga seitse miljardit, mis teeb suurenemiseks 2,352 miljardit eurot 51 protsenti.

Euroopa Liit on eraldanud praegu Rail Balticule 789 miljonit eurot ja sellest on välja makstud 80 miljonit.

Kontrollikoja liige Oscar Henrics avaldas kahtlust kas Rail Balticu kauba- ja reisijateveo prognoos on majanduslikult tasuv. Ta märkis, et raudteeliinile prognoositakse aastas 4,6 miljonit reisijat, mis jääb oluliselt alla taoliste suurprojektide võrdustasemele ehk üheksale miljonile reisijale.

«Rail Balticu liini peatustest elab 60-minutilise teekonna kaugusel 3,6 miljonit inimest ja see on taoliste megaprojektide puhul madalaim number. See aga kujutab kogu projekti tasuvusele suurt riski,» lausus Hendrics.