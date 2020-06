Avalikult Rail Balticust: valitsuse vastused kontrollkojale on väärad

Nii Jüri Ratas Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister» kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas tõid välja, et raport on tehtud valedel alustel. Kuningas sõnas: «Rail Baltic aitab tulevikus vähendada veokite arvu Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel, mis on üks meie kõige tihedama liiklusega maanteid, kus liigub iga päev ligi 8500 autot. Samuti ületab iga päev Eesti ja Läti piiri Iklas 1600 raskeveokit ning see arv kasvab igal aastal. Sama maantee on kahjuks ka üks kolmest Eestis enim liiklusõnnetusi ja hukkunuid kaasa toonud teedest. Kauba- ja reisijateveo liikumine maanteelt raudteele vähendab hüppeliselt sõidukite arvu teedel ning säästab inimelusid. Sellega paraku audit ei ole arvestanud.»

Kodanikualgatusena loodud survegrupp Avalikult Rail Balticust märkis oma vastulauses, et kontrollkoda on korduvalt välja toonud, et suurtest raudtee investeeringutest hoolimata ei ole kaup Euroopas maanteelt raudteele liikunud. «Kuigi kontrollikoda ei välista maanteekauba raudteele liikumist, on nad selgitanud, et selleks on Balti riikidel vajalik muu hulgas üle vaadata teemaksude poliitika, s.t teemakse oluliselt tõsta, aga ainult sellest meetmest ei pruugi kaugeltki piisata. Euroopa infrastrukuur vajab hiigelsuuri investeeringuid ja ümberehitusi, et kaupade vedu raudteel suudaks konkureerida maantee- ja laevavedudega,» seisis avalduses.