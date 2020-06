Tudengisatelliiti orbiidile viiva raketi start lükkub ilmaolude tõttu edasi

Rakett Vega pardal on TalTechi tudengite ning AS Dateli koostöös valminud teine tudengisatelliit Hämarik. Hämarik on kahest tudengisatelliidist teine, mille tehnikaülikool koostöös Datel AS-iga orbiidile saadab. Satelliit Koit startis eelmise aasta 5. juulil raketiga Venemaalt. Koit ja Hämarik on 1U kuubik-satelliidid (10 * 10 * 10 cm).

Koit ja Hämarik on ehitatud Maa seiramiseks kosmosest – satelliidid teevad pilte ja videoid, mille abil saab jälgida sündmusi, kaardistada Maad ja jälgida taimkatte elu. Mõlemal satelliidil on kaks kaugseire kaamerat, millest üks teeb värvipildi (RGB) ja teine lähi-infrapunase (NIR) pildi. Nende abil saab näiteks analüüsida metsade ja põldude elujõulisust või merekeskkonna kvaliteeti nii ajas kui ruumis.

Tallinna Tehnikaülikooli satelliidiprogramm sai alguse 2014. aastal. Satelliidiprogramm hõlmab kogu TalTechi, see on rahvusvaheline ja interdistsiplinaarne initsiatiiv, millesse on panustanud teadus- ja ettevõtluspartnerid nii Eestist kui ka välismaalt. Satelliidi arendus- ja alamsüsteemide testimine toimus aastatel 2016-2018. Satelliidid Koit ja Hämarik valmisid 2019. aastal ning Koit lennutati orbiidile 5. juulil 2019. Peale seda testiti Hämarikku uuesti, näiteks tehti ka vibratsiooni- ja löögikatseid ning selle tulemusel muudeti komponente ja alamsüsteeme töökindlamaks.

Satelliidiprogrammis on kuue aasta jooksul kaasa löönud üle 150 tudengi, kes kõik on saanud kogemusi erinevates valdkondades. Programm annab tudengitele võimaluse kaasa lüüa just sellel alal, mida nad kõige paremini tunnevad, alustades inseneeriast lõpetades turundusega.