Reisipiirangute mõju: Pärnu suvituskorterid suuresti otsas

«Inimeste kavatsus tänavu rohkem kodumaal puhata on selgesti näha,» selgitas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. «Pärnu suvekorterid on praeguseks suuresti võetud, selle taga on Eesti ja Soome inimesed, sest ka Soomega on liiklus taastunud.»

Kuigi suvituskorteri otsija eeldab praegu väga head pakkumist, pole see enam tõenäoline, sest varem kardetud ülepakkumist pole saabunud. «Kes sügaval koroonakriisi ajal kokkuleppe tegi, sai paremad hinnad, aga praegu mingeid sooduspakkumisi pole,» rõhutas Saksing. «Tänavu algas Pärnus suvi varem, inimesed saabusid juba mais, merevesi on praeguseks 22 kraadi. Mõned suvituskorterid on antud pikaajalisele üürile ja teised on aktiivses kasutuses.»

Tüüpiline Pärnu suvekorter on Saksingu kinnitusel kahetoaline rõduga korter rannarajoonis. Tänavune erandlik aasta on ootamatult elavdanud ka selliste korterite ostu-müügitehinguid, näiteks mai lõpupäevadel müüdi viimane vaba korter uues rannarajooni kortermajas Tiiru tänaval.

«Pered, kes on pikalt mõelnud Pärnusse suvekorteri ostmisest, on ilmselt raskendatud reisimise tõttu hakanud nüüd plaane teoks tegema," märkis Saksing. "Suvekorter kuurortis on mõnes mõttes alternatiiv reisimisele. Neid ostetakse ka mitme pere või sama pere mitme põlvkonna peale.»