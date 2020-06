Naturaliseeritud isikutelt hakatakse riigireetmise puhul kodakondsust ära võtma

Seadusemuudatuse jõustumisel on valitsusel võimalik Eesti kodakondsus ära võtta inimeselt, kes on mõistetud süüdi raskete riigivastaste kuritegude toimepanemise, terroristlikku ühendusse kuulumise, terrorikuriteo või selle ettevalmistamise, terrorikuriteole üleskutsumise või selle rahastamise ja toetamise või terroristlikul eesmärgil reisimise eest. Muudatus puudutab naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud isikuid, sünnijärgsetelt Eesti kodanikelt kodakondsust ära võtta ei saa.

Justiitsministeeriumi andmetel on aastatel 2010–2019 riigireetmise eest süüdi mõistetud viis isikut, terrorismiga seonduvate kuritegude eest on süüdi mõistetud kaks isikut ja Eesti riigi vastu suunatud luuretegevuse ja selle toetamise eest on süüdi mõistetud üks isik. Eeltoodud kaheksast isikust on naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud isikuid kokku neli, kellest kaks on Eesti kodakondsuse kaotanud. Ülejäänud riigireetmise või terrorikuriteo toime pannud isikud on olnud sünnijärgsed Eesti kodanikud või muu riigi kodanikud.