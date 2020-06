Minister Aeg astus Maarjamäe memoriaali nimel võitlusse vutihalliga

Sel nädalal esitas Raivo Aeg riigihalduse minister Jaak Aabile (Keskerakond) palve, et Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) loobuks oma nõusolekust lubada Maarjamäele jalgpallihall rajada. «Jalgpall on juba olemuselt lärmakas aktiivne spordiala, need kaks ehitist lihtsalt omavahel olemuslikult ei sobi,» põhjendas ta teisipäeval ERR-ile.

Samas tekitas selline argument paljudel küsimuse, kas siis praegu Maarjamäel olevad – pealegi veel ilma katuseta – väljakud ei ole müraga memoriaalile takistuseks. Kui Postimees sellele tähelepanu juhtis, siis vastas Aeg: «Lärm on ainult üks häiriv asjaolu, millele ma viitasin. Sama oluline või veelgi olulisem on see, et jalgpallihall ei sobi memoriaaliga ka visuaalselt kokku. Otse memoriaali kõrvale kerkiv jalgpallihall on suur ja domineeriv ehitis, mida ei saa haljastusega nii varjata, et see ei kahjustaks vaadet memoriaalile.»

Halli rajajad aga on juba kinnitanud, et kahe objekti visuaalse kokkusobimatuse probleemi kavatsevad nad lahendada kõrghaljastusega.

Juriidilisi hoobasi Aegil ei ole

Linnaruumiga seotud konflikt kandus üle ka valitsuse tasandile. Nimelt teatas riigihalduse minister Jaak Aab ERR-ile, et Aegil pole sellisteks käskudeks volitusi. «Minister ei saa käskida RKASi käituma nii või teisiti. Asjaosalised istuvad maha ja otsivad kompromisse. See ei toimi nii, riigi äriühingut ei saa minister kamandada otsuseid tegema,» selgitas Aab.

Milline on selles kaasuses üldse justiitsministri roll? Kommunismiohvrite memoriaali omanik on RKAS, kuid memoriaal on valminud justiitsministeeriumi tellimusel ning ministeerium üürib seda RKAS-ilt.

Minister Aeg selgitab, et naaberkrundi planeering puudutab ka justiitsministeeriumi kui memoriaali üürniku õigusi ja huve, ja see annabki neile detailplaneeringu kohta vastuväidete esitamise õiguse. Aegi sõnul jättis RKAS 2015. aastal detailplaneeringu justiitsministeeriumiga konsulteerimata, kuigi memoriaali kavandamine oli siis juba teada.

Aeg tõi veel ühe asjaoluna välja justiitsministeeriumi moraalse kohustuse. «Memoriaali rajajana peab ministeerium enda moraalseks kohuseks kaitsta memoriaali kõige eest, mis võib häirida kommunismiohvrite omaste tundeid ja ohvrite mälestuse väärikat jäädvustamist.»

Jaak Aab kinnitas Postimehele üle, et Aegil juriidilisi hoobasid halli kerkimisse sekkumiseks ei ole.

«Raivo teab ise ka, et huvigrupid hakkavad kohtus vaidlema. Me ei ole sinnamaale jõudnud veel, planeering ei ole veel kehtestatud. 29. juunil osapooled kohtuvad ja otsivad kompromisslahendusi. Loodetavasti see leitakse.»

«On olukordi, kus kompromiss pole võimalik»

Justiitsminister ütleb, et kokkulepete ja kompromissi otsimine on alati mõistlik, kuid on olukordi ja asju, millega ei saa leppida ja kus kompromiss pole võimalik. «Jalgpallihall ja meie rahva pühapaik, kommunismiohvrite memoriaal, lihtsalt ei sobi kahjuks kokku,» leiab ta.

Kui Aeg ise oli kompromisside leidmise osas pehmelt öeldes skeptiline, siis kuidas Aab seda kommenteerib? «Ma ise just rääkisin temaga. Seal on ju mitu osapoolt - hoonestusõiguse omanik, maaomanik, linn. Need ongi need põhitegijad ja selles ringis see kompromiss leidub või ei leidu. Ega minister ja ministeeriumid ei ole need tegijad, kes saavad kompromissi otsida.»

Ta rõhutab, et ei ole justiitsministrina vastu sellele, et nii lastel kui ka täiskasvanutel oleks koht treenimiseks ja võistlemiseks: «Suuname oma pingutused sellele, et leida läbirääkimistel sobiv alternatiiv kõigile osapooltele, millega säilivad või isegi paranevad tingimused.»

Konflikt hõõgub juba aastaid

FCI Levadia jalgpalliklubi omandas Maarjamäe staadioni kasutus- ja hoonestusõiguse 2005. aastal ning 2007. aastast on seal olnud nende treeningkompleks – täismõõtmetes kunstmuruväljak ning kaks naturaalmuruväljakut.

2014. aastal alustati sisehalli detailplaneeringuga, kuid seoses kommunismiohvrite memoriaali rajamisega vutikompleksi vahetusse lähedusse hakkas jalgpallihalli vastu kostma protestihääli.