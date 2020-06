Jürgen Ligi: ministrid tahtsid ise olla doktorid

«See pole minu, vaid EKRE võiduplakat sõjas oma riigi vastu,» kirjutas Ligi. FOTO: Jürgen Ligi

«Miljonid minuga ei nõustu, aga minu silmis on terviseameti näol kogu aeg otsitud patuoinast ja ohvritalle valitsuse altarile,» leiab Jürgen Ligi.

Tema arvates on Tanel Kiik näidanud ennast usina ametnikuna, kuid väga nõrga poliitikuna. «Ratas lihtsalt nõrga poliitikuna. Mõlemad valisid taas tõe asemel võimu, nõustusid olema koalitsioonikaaslastele meelepärased ja kaitsevad kriitika eest iseennast,» märkis Ligi.

Ligi sõnul pole terviseamet püüdnudki olla meelepärane, vaid just tõenduspõhine masstestimise, näomaskide, kiirtestide, piirangute kui ka olukorra hindamise küsimustes. «Mitme ministri pingutus on olnud ainult isiklikult välja paista,» lisas ta.

«Ameti ja ekspertiisi erimeelsus poliitilise tahtega ei mahu lihtsalt poliitikute hinge. EKRE on ohvrit nõudnud juba pikalt, aga ka Isamaal - maskid, masstestimised ja kiirtesterid - on olnud erimeelsus, kus ekspertiis poliitilist tahet segab,» mainis Jürgen Ligi, lisades, et peaministril on hinge peal suutmatus kehtestada sotsiaalseid norme, Aabil maskikohustust.

Ligile endale on alati olnud arusaadav terviseameti seisukohad, ka see, kui nad ütlevad, et kõik pole selge.

«Nende ainus otsene eksimus, mis meelde jääb, on Saaremaa ürituste lubamine. Aga ärgu keegi tulgu väitma, et sellele vahetult eelnenud hanerasva ja tavalise külmetuse jutt peaministri kohusetäitjalt polnud siin soosiv tegur,» meenutas Ligi. «Vahest oli see ametile isegi karastus valitsust tulevikus vähem kuulata,» leiab ta.

«Rääkimata, et sama mehe «juurdlus» opositsioonierakonna süü leidmiseks kuu aega hiljem või peaministri enese korduvad hanerasva soovitused parlamendi ees siseministri kaitseks ja immunsuse tugevdaja pähe, andsid terviseametile küll täieliku immuniteedi valitsuse süüdistuste vastu,» lisas Ligi.

Tema sõnul tuleb ka vaadata seda, et ametile langes väga suur vastutus võrreldes nende ressursi ning palgatasemega. «Merike Jürilost on isiklikult kahju ja riiklikult on kahju, kui allamäge on läinud valitsuse üldine suhe ekspertiisiga,» lausus Reformierakonna aseesimees.