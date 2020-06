Kolm kaitseala arvatakse riikliku kaitse alt välja

Marjalaid, Tõstamaa liigikaitseala ja Rannametsa jõe lammimets võeti kaitse alla enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist ja nende eeskirju ei ole uuendatud. Ekspertiiside tulemusel leiti, et nende alade riiklik kaitse ei ole vajalik ja alternatiivina on olemas muid inimeste õigusi ja vabadusi vähempiiravamaid ja samas ka tõhusamaid meetmeid.

24,7 hektari suurune Tõstamaa liigikaitseala asub Pärnu linnas Ermistu ja Pärakülas ning on kaitse alla võetud 1958. aastal merikotka kaitseks. Kaitsealal tehti 2017. aasta mais täiendavaid välitöid, et leida merikotka võimalik pesapaik ja Keskkonnaregistri andmetel seal leiduva III kaitsekategooria seeneliigi taiga‑peenpooriku võimalik kasvukoht. Kumbagi liiki alal ei tuvastatud. Merikotka pesa- ja elupaika ei ole ka varem registrisse kantud ja puudub info linnu teadaoleva pesitsuse kohta viimastel aastakümnetel.

Rannametsa jõe lammimets asub Saarde vallas Laiksaare külas ja on kaitse alla võetud 1991. aastal. Kaitseala on 0,38 hektari suurune millest 0,36 hektarit on eraomandis ja ülejäänud riigimaa. Kaitsealast moodustab metsamaa umbes 0,03 hektarit ning sellest ülejäänud ala on lage rohumaa.