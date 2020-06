Kanal 2: kaalume «Kodutunde» produtsendi osas politsei poole pöördumist

Kanal 2 on saanud vihjeid ja on tekkinud kahtlus, et saate «Kodutunne» poolt heategevuseks kogutud summad ei ole läinud täies ulatuses sihtotstarbeliselt abivajajate aitamiseks. Kristi Loigo produktsioonifirma Õuetuba OÜ esitatud aruandlus pole kahtlusi suutnud summutada.

«Kodutunde» annetusrahadest on ka varem meedias kirjutatud. 2018. aastal kirjutas Õhtuleht, et «Kodutunde» produktsioonifirma alt on ostetud Harjumaale 295 000 eurot maksev maja, milles elab sees saate produtsent Kristi Loigo (enne Nilov). 2015. aastal süüdistas puhastusfirma, et Loigo on oma kodupuhastuse arveid tasunud firma Õuetuba OÜ arvelt, kuhu kantakse heategijate annetused, mis on mõeldud «Kodutunde» abivajajatele. Loigo kinnitas toona, et ei ole kunagi ja mingis ulatuses saate «Kodutunne» raames tehtud annetusi ja rahalisi vahendeid kasutanud isiklikes ega äriühingu huvides.