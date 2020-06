Pärnust saab 25. korda Eesti suvepealinn

Piduliku hetke tunnistajateks on Eesti teiste teemapealinnade Türi, Otepää ja Narva ning pealinna Tallinna esindajad.

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul on veerandsada aastat Eesti suvepealinnana Pärnule suur au ning alanud juubelisuvel hoiab Pärnu suvepealinna lippu uhkusega kõrgel.

«Kutsun kõiki sel suvel Pärnusse, meil on rõõm pärast keerulist koroonakevadet külalisi võõrustada. Ma soovin kõigile, aga eriti oma kallitele kaaslinlastele, ilusat sooja suve ja rõõmsaid hetki meie igapäeva, oleme ära teeninud puhkuse ja võimaluse suve nautida,» ütles ta.

Linnapildis toimub suve esimesel päeval ka uuendus - Pärnu kesklinnast randa viiv Supeluse tänav muutub autovabaks. See tähendab, et Supeluse on 21. juunist 9. augustini alates tänava algusest kuni Tammsaare puiesteeni autoliiklusele suletud. Karusselli tänava ja mõnelt teiselt ristmikult tohib autoga üle sõita ning Supeluses võivad endiselt sõita prügiveo- ja kaubaautod, samuti saavad kohalikud elanikud autoga kodu juurde.