Selgusid Konstantin Pätsi mälestusmärgi ideekonkursi auhinnasaajad

«Konstantin Pätsi üle on palju vaieldud, ent üks on selge – ta on oluline. Ilma temata on Eesti riiklust raske ette kujutada. Seni puudub meie pealinna avalikus ruumis mälestusmärk Konstantin Pätsile. Kahju, et mitmed mälestusmärgi mõtte algatajad, kel nooruses oli Pätsiga kokkupuuteid, ei jõudnud monumendi pühitsemist ära oodata. Loodan, et eestlaste uus põlvkond võtab mälestusmärgi Tallinna südames omaks,» lausus MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum esimees Trivimi Velliste.