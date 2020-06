FOTOD ⟩ Roosikrantsi tänaval tulid välja muinasaegsed arheoloogialeiud

Tallinna linnaplaneerimise ameti arheoloog Ragnar Nurk selgitas, et kindel on nii muinas- kui ka keskaegse kultuurkihi olemasolu, mille kõige alumine kihistus puutumata looduslikul liival ulatub Tartu Ülikooli ekspertide keraamikaleidudele antud määrangu järgi tagasi varasesse metalliaega (veidi enne meie ajaarvamise algust). Pealpool on kesk- ja varauusaegne asustuskiht leidudega peamiselt alates 13. sajandist, kuigi osaliselt ei ole välistatud ka muinasaja lõpu dateering. Praeguseks on tuvastatud näiteks üks tulease, ilmselt hoonega seotud postiauke ja kaks kihti ajaloolise Harju väravasse suundunud maantee sillutist. Samas kõrval oli keskajal Barbara kalmistu, millega seonduvalt on seni küll leitud vaid üksikuid lahtisi inimluid varem segi pööratud pinnasest.