Täna süttib Lasnamäel Jüriöö pargis võidutuli

«Tallinna linnas jäävad sel aastal viiruseohu tõttu suured võidupüha ja jaanipäeva pidustused ära, kuid igaühel on võimalus Jüriöö pargist kaasa viia tuli, millest oma koduaias jaanituli süüdata,» rääkis Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Linnaosavalitsus juhib tähelepanu, et lõkke tegemine avalikus kohas on lubatud ainult Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti eelneval kooskõlastusel. Lõkke tegemine on lubatud ka linnavalitsuse välja ehitatud ja märgistatud lõkkeplatsidel ning koduaias, kus tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid.