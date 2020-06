Päästjatele tõi jaanilaupäeval enim tööd inimeste mure naabrite lõkke pärast

«Raskete tagajärgedega sündmusi oli aga vähem, kuna valdav osa sündmustest olid seotud ikkagi inimeste murega naabrite lõkke pärast, kuid kutseid oli ka järelevalveta jäetud lõketele,» rääkis Põld, lisades, et statistika näitab, et inimesed on muutunud tähelepanelikumaks ning helistavad julgemalt, kui näevad, et naabrid teevad suuremat lõket.