Eesti Pank kriisi mõjudest: ettevõtted ei investeeri, majapidamised ei tarbi

Kriisi negatiivne mõju tööturule ja majanduse ebakindel väljavaade on tema sõnul jätnud tugeva jälje ka majapidamiste kindlustundele. Seoses sellega on vähenenud aktiivsus eluasemeturul. Mais väljastati eluasemelaene kriisieelse ajaga võrreldes umbes 30 protsenti vähem ehk 80 miljoni euro väärtuses. Ka majapidamiste muude laenude ja liisingute väljastamise maht on oluliselt langenud.

Tema sõnul on majanduslikult keerulisele olukorrale vaatamata nii Eesti ettevõtete kui ka majapidamiste hoiuste kogumaht viimastel kuudel väga kiiresti kasvanud. Võrreldes veebruari lõpuga on nii ettevõtete kui ka majapidamiste hoiused kasvanud 400 miljoni euro võrra, vastavalt 7,4 ja 8,7 miljardi euroni. «Hoiuste kiirele kasvule on kaasa aidanud see, et ettevõtted ei ole teinud varasemaga võrreldavas mahus investeeringuid ning majapidamised on vähendanud tarbimist. Samuti on sissetulekute vähenemist aidanud piirata valitsuse rakendatud meetmed,» kommenteeris keskpanga ökonomist Kraavik.