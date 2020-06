Yana Toom: Kallo on inimene, kes jälgib alati väga tähelepanelikult Keskerakonna rahaasju

Ringkonnakohus kinnitas 22. juunil maakohtu varasemat otsust, et Keskerakonna juhatusse kuuluv riigikogu liige Kallo on kaasa aidanud altkäemaksu andmisele ning võtmisele. Lisaks järeldas ringkonnakohus, et Kallo on tahtlikult kaasa aidanud keelatud annetuste andmisele ning vastuvõtmisele. Karistusena on Kallole määratud tingimisi vanglakaristus.