Päästeameti pressiesindaja sõnul on esialgsetel andmetel tulejoone pikkus oma 700-900 meetrit. Lisaks on ka väikeseid koldeid eemal.

Kohale sõitsid Harjumaa päästekomandod ning kaasatud on ka Aravete ja Aegviidu komandod. Kuna tegemist on raskesti ligipääsetava alaga, siis päästeameti kolm ATV-d on ka kohal.