Tallinn kavandab 1,3 miljoni eurost rohekoridori

Linnavalitsuse teatel arendab rohelise infrastruktuuri arendamine Tallinna pürgimist 2022. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile. Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on rohelise pealinna komisjon andnud tagasisidet, et tiitli võitja peab olema linnadele eeskujuks.

Novikov rääkis, et projekti raames korraldatakse innovatsioonihange, millega tellitakse pilootalale uuenduslikke rohetaristu lahendusi, sealhulgas valgustuse, katendite, ülekäigulahenduste, viidasüsteemi prototüüpe ja katsetatakse nende toimimist ning efektiivsust. «Parimaid prototüüpe on edaspidi võimalik mujal Tallinna avalikus ruumis kasutada,» lisas ta.

Projekti partnerid on Forum Virium Helsinki ja Stockholmi Keskkonnainstituut, millest Euroopa rahastus projektile on ligi pool miljonit eurot. Projekti kogueelarve on 1,3 miljonit eurot. Tallinna projekti eelarve on 522 000 eurot, millest välistoetus on 444 000 eurot ja omafinantseering 78 000 eurot.