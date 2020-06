Vakra: Tallinna lasteaiad ootavad linnalt eelarveaugu lappimist

«Tallinna volikogus lapsevanemaid kohatasust vabastades tundus meile kõigile üheselt mõistetav, et see raha ei tule lasteaedade arvelt. Pealinna lasteaedade eelarved on niigi pingelised ja pidevalt jääb midagi tegemata. Nüüd on aga selgunud, et lasteaiad pole vahepealsel ajal laekumata jäänud tulu kompensatsiooniks linnalt sentigi saanud. Direktoritel pole ka infot, kas linnavalitsusel ikka on kavas need pea neli miljonit eurot leida ja lasteaedadele kompenseerida,» vahendas SDE Vakra sõnu.