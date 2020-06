Rannavalvur päästis purjuspäi Tamula järve hüpanud mehe

Reedel kella 19.45 paiku tulid Võrus Tamula rannas G4S-i rannavalvurite juurde kaks naist, kes ütlesid, et paadisillal on 60-ndates eluaastates mees, kes soovib rääkida rannavalvuriga. Mehe juurde jõudes tundis vetelpäästja tugevat alkoholilõhna ja mehe käitumine oli ebastabiilne. Lisaks hakkas mees rääkima isikliku elu probleemidest ja palus ujumiseks vetelpäästja tuge, kuna oli kindel, et võib uppuda, teatas turvafirma.