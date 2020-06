Isikukaitsevahendite ühishanke maksumuseks on arvestatud 81 miljonit eurot

Riigihalduse minister Jaak Aab rääkis Aktuaalsele kaamerale , et isikuvahendite raamhankes osalevad haiglad, hoolekandeasutused, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused, mis peavad tagama hiljemalt septembriks, et isikukaitsevahendeid jätkuks üheks kuuks.

Teise kuu varu tuleb riigihalduse ministril hankida keskseks varuks ning tema kinnitusel on seal juba pool olemas ja ülejäänu hangitakse raamhanke kaudu. «Praegu on see koht, kus erinevad tarnijad pakuvadki oma hinda ja lukku lüüakse kuskil juuli alguses,» lausub Jaak Aab, kelle sõnul saab Eesti loota ka kodumaistele ettevõtetele, kes viirusepuhangu ajal kaitsevahendeid tootma hakkasid.