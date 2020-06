Alates juulist võib Euroopa Liit kaotada reisipiirangud 19 riigi suhtes

Esialgses kokku lepitud nimekirjas on Alžeeria, Andorra, Austraalia, Kanada, Gruusia, Jaapan, Monaco, Montenegro, Maroko, Uus-Meremaa, Rwanda, San Marino, Serbia, Lõuna-Korea, Tai, Tuneesia, Uruguay, Vatikan ja Hiina, vahendab väljaanne Politico.

Lisaks peavad need riigid oma kodanikele EL-i pääsu tagamiseks lubama ka Euroopa Liidu riikide kodanikel sisenemise enda riiki alates 1. juulist.

Igal Euroopa Liidu liikmesriigil on õigus ise otsustada keda oma riiki lubada, aga EL loodab, et lähtutakse ühiselt kokku lepitud nimekirjast, kuna see aitaks ühendusel tervikuna koroonapandeemiast koordineeritult välja tulla.