81 protsenti Eesti inimestest eelistab kodumaist toitu

Siiski on toiduained, mille puhul eelistatakse alati eestimaist. «Kindlasti piim, kindlasti leib ja kindlasti värske liha. Need tootegrupid on alati need, mille puhul vaadatakse võib olla ja mõeldakse kõige rohkem,» ütleb Sirje Potisepp.

«Kahjuks see, mida me oleme siin viimaste kuude jooksul ennustanud, et kui välistöötajad Eestisse enam marju korjata tulla ei saa, siis kõik marju ära korjata ei suudeta ja see loomulikult mõjutab ka marjade hinda. Selge on see, et Eesti mari konkureerib eelkõige Poola maasikaga ja kuskil on see hinnapiir, mille eest tarbija pole lihtsalt rohkem valmis ega nõus maksma,» selgitab Roomet Sõrmus.