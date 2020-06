Häkaton otsib ärilahendusi veekvaliteedi tõstmiseks Balti veekogudes

Clean Water Hackathon toob esmakordselt kokku veereostuse lahendamisega tegelevad organisatsioonid ja eksperdid nii Eestist, Lätist kui Leedust. Osalejate seas on iduettevõtteid, keskkonnaaktiviste, mittetulundusühinguid kui ka ülikoolide teadusmeeskondi ja suurettevõtteid.

Häkatoni eesmärk on veekvaliteedi probleemi lahendamisel kasutada uudseid tööriistu ja tavapärasest erinevat töö- ning õppeprotsessi, kus meeskondadel tuleb tegutseda kiiresti ning piiratud aja jooksul. Meeskondasid nõustavad arvukad eksperdid ja mentorid erinevatest valdkondadest, milleks on turundus, õigus, keskkonnatehnoloogia, ettevõtlus, infotehnoloogia ja muu. Suurendamaks väljatöötatud lahenduste mõju, tegelevad meeskonnad väljakutsetega, mis on nende igapäevatöö keskmes.