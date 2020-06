Keegi eemaldas parvlaeva Piret liftist kasutusjuhendi, keeleinspektsioon sekkus

Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk märkis, et liftis on küll olemas ingliskeelne kasutusjuhend, kuid eestikeelne puudub.

Keeleinspektsioon palus TS Laevadel lisada lifti ka eestikeelne kasutusjuhend. Samuti juhtis Tomusk tähelepanu, et laeva liftis on nupu juures kiri «Nuppu» kuid korrektne oleks kiri «Vajutage nuppu». Keeleinspektsioon kohustas TS Laevadel kõrvaldama puudused hiljemalt 22. juuliks.

«Liinil alustades olid kõikidel laevadel juhendid nii eesti kui ka inglise keeles. Kahjuks on keegi need parvlaevalt Piret liftist eemaldanud. Laevameeskonnad aeg-ajalt kontrollivad juhendite ja kleebiste olukorda laevadel erinevates asukohtades. Kontrollisime koheselt üle ka kõikide teiste laevade juhendite ja kleebiste olemasolu ning saame kinnitada, et puudused on vaid parvlaeva Piret liftis,» ütles Kivro.