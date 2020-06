Kange viina müük kasvas kriisi ajal plahvatuslikult

Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuhi Triin Kutbergi sõnul kohanesid Eesti alkoholitootjad kriisi ajal uue olukorraga hästi. «Kui vaatame, mis toimus märtsis ja aprillis, siis hetkega oli desovahendite põud, mistõttu suurenes tuhat korda 60–80-protsendilise viina müük, et desinfitseerida pindu ning käsi,» selgitas Kutberg. Ta lisas, et võimaluse ja nõudluse tekkides hakkasid paljud tootma 80-protsendilist viina.

Tema sõnul hakati mõtlema ka selle peale, kuidas oma toodet veelgi kättesaadavamaks teha, näiteks villiti kanget alkoholi väiksematesse, 100-milliliitristesse pudelitesse, mida oleks mugav kaasas kanda ning käte ja pindade puhastamiseks kasutada.

«Vaadates alkoholiturgu tervikuna, siis eelmise suve aktsiisilangetus ja kindlasti ka suletud lõunapiir kriisi ajal on põhjustanud selle, et pühadeoste tehakse suuresti jälle koduturult. Jõuludel ja aastavahetusel ostetakse alkoholi suures osas ikkagi Eestist, ja jaanipäeval samamoodi,» ütles Kutberg. Tema sõnul võib öelda, et me ei tarbi enam nii palju Lätist ostetud alkoholi – tarbimine on liikunud tagasi meie koduturule.

Kutberg selgitas, et 2018. aastal toodi Eestisse 3,3 miljonit liitrit kanget alkoholi, see moodustas 25-30 protsenti kogu alkoholiturust. «Kui vaatame selle aasta algust, siis piirimüük on oluliselt vähenenud. Aktsiisilangetus ja ka koroonakriis on Läti piiri kaubandusele andnud olulise hoobi ja kui me mõõdame kange alkoholi müüki piiripoodides, siis esimese viie kuuga vähenes see 65 protsenti,» võrdles Kutberg müüki aasta varasemate numbritega.