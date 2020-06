Mõlemad Lihula tulistamises haavata saanud lapsed on haiglast koju saanud

Seda, kas on karta mingeid pikaajalisi mõjusid, ei ole Raukase sõnul veel teada. «Aega on liiga vähe möödas. Siin paranemisprotsess käib, ma ei oska öelda. See poiss, kes on ortopeedi jälgimisel, tuleb kindlasti tagasi end ortopeedile näitama. Luu kasvamine vajab aega, seega praegu on vara öelda, millal ta tuleb.»