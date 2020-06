Tallinna Arte gümnaasiumi hoone sai nurgakivi

«Kuna Arte gümnaasiumi õppesuundade hulgas on ka keskkonna- ja spordisuund, saab kool suure spordihoone, mis on nii mõõtmetelt kui ka võimalustelt võrreldav kahe normaalmõõdus võimlaga. Lisaks tulevad hoonesse maadlus-, jõu- ja aeroobikasaal ning täielikult rekonstrueeritakse kooli staadion,» märkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev pressiteates.

Praeguseks on vana koolihoone lammutustööd lõppenud ning alustatud on juurdeehitiste vundamentide rajamisega. Rekonstrueerimistööde projekteerija on Eesti Ehitusprojekt OÜ ning ehituse peatöövõtja AS Merko Ehitus Eesti, omanikujärelvalvet teostab Sweco EST OÜ.