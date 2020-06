Ekspertkogu: majanduse taaskäivitamise võti on robotid, rohepööre ja nutikam töö

«Majanduse taastumise juures on väga tähtis ühiskonna kindlustunne, samuti ekspordi areng, mis sõltub paljuski meie partnerriikides toimuvast,» ütles peaminister Jüri Ratas. Tema sõnul viitavad mõned näitajad üllatavalt kiirele taastumisele. «Näiteks on tasapisi kasvamas tarbimisaktiivsus ning vähenemas huvi laenu maksepuhkuste järgi, Eesti inimesed on valmis toetama siseturismi.»

Ekspertkogusse kuuluvad ärijuhid ja majandusasjatundjad täheldasid muu hulgas, et koroonaviirusest tingitud kriis on kiirendanud paljusid olulisi protsesse, mis toimusid Eesti majanduses juba varem. Näiteks puudutab see kaugtööd ja e-teenuseid. Lisaks peab mõtlema tööstuse digitaliseerimisele, robotiseerimisele ja automatiseerimisele ning haridusele ja ümberõppele, et inimesed oleksid võimelised tegema nutikamat ja tasuvamat tööd. Kohtumisel toonitati ka rohepöörde tähtsust ja vajadust pingutada selle nimel, et Eesti oleks ka edaspidi digiriigi lipulaev maailmas. Meil on kogemusi ja lahendusi, millest oleks kasu neis riikides, kus on pandeemia ajal jõuliselt edasi arenenud arusaam digilahenduste tähtsusest.