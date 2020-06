RKAS-i hinnangul sobib jalgpalli sisehall Maarjamäele

Üheks lahenduseks pakuti jalgpallihallile teise aukoha leidmist. RKAS-i kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger ütles, et RKAS-i portfellis pole sobivat alternatiivset kinnistut, mis asuks Maarjamäe piirkonnas. Mäger lisas, et RKAS pöördus murega juba ka Tallinna linna poole.

«Kõnealune kinnistu võiks esialgsel hinnangul meie meelest sobida spordihalli tulevaseks asukohaks, aga ootame ära linna seisukoha. Spordiklubile Levadia saame teha ettepaneku, kui linnalt on põhimõtteline nõusolek olemas,» ütles Mäger.

Mäger lisas, et kuna nii memoriaali kinnistu kui ka planeeritava jalgpallihalli kinnistu kuuluvad mõlemas RKAS-ile, siis on vaja tagada, et mõlemat kinnistut kasutataks sihtotstarbeliselt.