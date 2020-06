FOTOD ⟩ Marek Jürgenson: kindlustus soovis elu puhul õnne, avariigrupi sõnul oleks aga kaasliiklejad hukkunud

«Kui hakkasin uurima nö uurijalt, mis toimub ja kas õnnetuse põhjustaja on kätte saadud (küsimata inimese nime), siis mõnitati mind läbi (kes sa selline oled, et küsid),» tõdes ta. «Andsin ka sündmuse kohta ütlused, kui minuga kaasas olnud jurist oli välja visatud.»

Jürgensoni sõnul puudub tal siiani info, mis on avarii uurimisest edasi saanud. «Vastaspoole kindlustus teatas, et oled elus ja soovis palju õnne,» lisas ta. «Kompenseerimata on tekkinud kahju senini,» lausus Jürgenson.

«Lugedes uudistest, et Laagna tee õnnetuse põhjustaja on veel arvamusel, et talle keerati ette jne, siis ei saa vait olla. Politsei avariigrupi sõnul oleks minu autos kaasliiklejad hukkunud. Vaidlesin tükk aega vastaspoole kindlustusega, et saada tagasi minu kui juhi selja taga olnud tütre turvatooli raha,» selgitas ta.