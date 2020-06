Uuring: salvestavat videokaamerat kasutab 22 protsenti autojuhtidest

Uuringust selgus, et meeste seas on autokaamerad populaarsemad kui naiste hulgas, vastavalt 25 ja 15 protsenti. Oma autole ei plaani kaamerat paigaldada ainult kolmandik meestest, naistest hindasid nii pooled.

If Kindlustuse ekspertgrupi juhi Marion Meiuse sõnul on videokaamerate salvestused aidanud tuvastada õnnetuste põhjustajaid ja ohtlikke autojuhte.

«Alati ei ole avarii tegelike sündmuste põhjust ja järjekorda lihtne välja selgitada, kuid videosalvestused on meid seejuures korduvalt aidanud. Näiteks kui tavaliselt põhjustab tagant otsasõidu tagumine autojuht, kes ei hoia piisavalt pikivahet, siis nii mõnigi kord on kaamerapilt tuvastanud vastupidist. Tänu sellele saab välja selgitada tegeliku põhjustaja, kes kasutas liiga agressiivseid sõiduvõtteid või tekitas lausa tahtlikult avarii. Samuti aitavad kaamerad liiklust distsiplineerida ja õnnetuste arvu vähendada. Usun, et paljud liiklejad, kes ise peavad liikluseeskirjadest kinni, on valmis panustama ka üldisesse liiklusohutusse ja -kultuuri. Pardakaamera oleks üks hea vahend selle eesmärgi saavutamisel,» ütles Meius.