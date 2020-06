Irja Lutsar: Eestis on suur tõenäosus viiruse teiseks laineks

SARS-CoV-2 ja immuunsus

Kuna kordusnakatumisi kirjeldatud pole, siis see viitab asjaolule, et nakatumise järgselt immuunsus tekib, või siis vähemalt lühiajaline, leiab Lutsar. Tema sõnul on veel keerulisem küsimus, et kui on immuunsus, siis kui kaua ta kestab. «Kas SARS-CoV-2 käitub nagu teisedki koroonaviirused, mis põhjustavad suhteliselt lühiaegset immuunsust, või nagu SARS-CoV-1, mille vastaseid antikehi leiti populatsioonis veel 17 aastat pärast nakatumist, pole praeguseks teada. Samuti pole teada, et isegi kui kordusnakatumised tekivad, kas need on sama tõsised või kulgevad kergemini, nagu juhtub teiste korduvalt esinevate infektsioonhaiguste korral,» lausus Lutsar neid küsimusi, millele pole praegu vastuseid.

Karjaimmuunsuse kohapealt on segased lood. Nimelt ei ole veel teada, kui suur hulk populatsioonist peaks olema immuunne, et saavutada lõpuks karjaimmuunsus – oletused kõiguvad 20 protsendi ja 60 protsendi vahel. «Viimast pole siiski ükski riik saavutanud, välja arvatud ehk Bergamo piirkond. Ka seal tuvastatakse endiselt uusi nakatunuid, aga nende arv on pigem alla 20-30 juhtu päevas, samas, kui kõrgperioodil oli vastav number >500,» märkis Lutsar.

Enamus riikides, kus nakatumine ja suremus olid väikesed, on viirusega kokku puutunud kuni kaks protsenti elanikkonnast. «Isegi seal, kus haigust oli palju (London, Madriid) on viirusevastaseid antikehi vaid 10 protsenti populatsioonist; ilmselt ebapiisav karjaimmuunsuse tekkeks. Samuti on oluline, et isegi ühe riigi piires võis nakatumine olla väga ebaühtlane, seega, kui ühes piirkonnas ongi tekkinud immuunne populatsioon, siis see ei tähenda seda, et kogu riigis oleks karjaimmuunsus tekkinud,» lausus Lutsar seniseid karjaimmuunsuse oletusi.

COVID-19 vältimine ja ravi

Praeguseks on Covid-19 ravimiks Euroopa Liidus registreeritud viirusevastane ravim remdesiviir. «Lisaks on kliinilistes uuringutes osutunud efektiivseks deksametasoon (madalad annused mitte) just rasketel haigetel ja nii mitmedki riigid on deksametasooni lisanud oma ravijuhistesse. Selgunud on ka, et klorokviin ja hüdroksüklorokviin ei ole efektiivsed Covid-19 ravis ega ka profülaktikas, seega neid ravimeid Covid-19 korral kasutada ei soovitata,» kirjutas Lutsar. Kõik teised ravimikandidaadid on alles kliiniliste uuringute faasis.

Vaktsiinide kohapealt on arenduses ligikaudu 140 kandidaati, millest ligi 20 on jõudnud inimuuringutesse. «Kolmanda faasi uuringud toimuvad Astra-Zeneca/Oksfordi Ülikooli ühistöös valminud vaktsiiniga (ChAdOx1-S) Inglismaal, Brasiilias ja Lõuna Aafrika Vabariigis. Lisaks algavad kolmanda faasi uuringud hiinlaste (Sinopharm) täisrakulise vaktsiiniga Araabia Ühendemiraatides. Moderna vaktsiin peaks jõudma kolmanda faasi uuringutesse juulis,» kirjeldas ta koroonaviiruse vaktsiinide olemasolue hetkeseisu.

«AZ/Oxfordi vaktsiini loodetakse jõudvat nn «compassionate programmi» selle aasta oktoobris, seda muidugi vaid juhul, kui kõik 3 faasi uuringutes hästi läheb. 25. juunil andis Hiina kesksõjaväekomisjon piiratud kasutusloa (aasta ja kasutamiseks ainult sõjaväelastel) CanSino Biologics vaktsiinile põhinedes pelgalt 2. faasi uuringutes saadud positiivsetele tulemustele,» tõi Lutsar veel lisaks välja. «Minu arusaamist mööda hinnati vaid immuunvastust, mitte vaktsiini efektiivsust.»

Suremusest rääkides märkis Lutsar ära, et tuleb vaadata täpselt millest juttu on – kas haiguse suremusest (ingl. k. mortality) või suremuskordajast (ingl. k. case fatality rate) või infektsiooni suremusest (ingl. k. infection mortality rate - IFR).