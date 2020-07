Kuigi võiks arvata, et selline masin kuulub ehk politsei- ja piirivalveameti sõidukiparki, siis nii see ei ole. PPA pressiesindaja Kerstin Meresma kinnitusel ei ole tegemist politseisõidukiga.

Maanteeameti registris on see masin kirjas kui eriotstarbeline maastikusuutlik veoauto. See on ehitatud Ford F550 baasil ja sel on 6,7-liitrine diiselmootor võimsusega peaaegu 300kW.