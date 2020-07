Rahvusmeeskoor tähistab Tormise sünnipäeva Viljandis

Lisaks esinevad kontserdil regilauludega Liisi Koikson, Celia Roose, Meelika Hainsoo, Timo Kalmu, Ando Kiviberg ja Lauri Õunapuu. Need lauljad on osa 27. juulil avalikustatavast Eesti Pärimusmuusika Keskuse projektist “Regilaulu Podcastid", mis on ellu kutsutud, et pakkuda kuulajaile ning lauljatele ehedas esituses eesti iidseid regilaule, juhtida tähelepanu nende poeetilisele vormile ja laulukõlale ning tuua tagasi lauldud regivärsi kaduma kippuvat funktsiooni. Kõik laulud on tihedais sidemetes oma esitajatega, igal laulul ja lauljal on oma lugu. Kuigi salvestatud podcastides on lauljad rohkem, astuvad 8. augustil üles just need kuus.