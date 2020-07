Martin Helme: hoiame virtuaalraha valdkonda teravdatud fookuses

Valitsuskomisjoni juht rahandusminister Martin Helme märkis, et äärmiselt oluline on lisaks traditsioonilistele pangandusega seotud rahapesuriskidele tegeleda ka uute tehnoloogiatega kaasnevate rahapesuriskide maandamisega.

«Eesti riigil peab olema selge kontroll nii selle üle, kellele me virtuaalvääringute valdkonnas tegevuslubasid välja anname, kui ka nende ettevõtete edasise tegevuse üle. Me näeme, et varasemate aastate tegematajätmised seadusandluses lõid olukorra, kus neid tegevuslubasid anti välja liiga palju ja riigi kontrollivõimalused olid piiratud. See olukord on õnneks juba muutumas – eelmisel aastal täiendasime seadusandlust ja käesoleva aasta esimesel poolaastal on rohkem kui 500 ettevõttel virtuaalvääringute litsentsid ära võetud. Kindlasti hoiame ka lähitulevikus seda valdkonda oma teravdatud fookuses,» ütles Martin Helme.