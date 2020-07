Aserite kogukonna mure: palume Laagna avariid mitte siduda rahvusega

«Viimasel ajal on ajakirjanduses põhjendusega lahatud traagilisi sündmusi Laagna teel. Algselt leidis uudistes objektiivset kajastust liiklusseaduse rikkumine ja igapäevane liikluskultuur. Paraku on viimased lood liikunud aga suunas, mis ei saa olla kuidagi aktsepteeritav ja on omakorda toonud kaasa ohu põhiseaduses toodud alusväärtustele,» kirjutas kultuurikeskuse esimees Nijazi Gadzijev.

«Loo kajastamine rahvuse vaatenurgast on loonud hirmuõhkkonna aserbaidžaani kogukonna liikmetes ning on täheldatud juhtumeid, kus rahvusköögi toitlustusasutuse teenindajaid nimetatakse «maffia teenriteks», rahvuskaaslaste koolikohtadest gümnaasiumiastmes keeldutakse arusaamatutel põhjustel, kogukonna liikmed on pöördunud meie poole palvega võtta midagi ette, et peatada ühiskonna vaenulaine,» nendib ta.