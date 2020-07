Arne Mikk taandub Estonia nõukogust

«Olen töötanud Estonia teatris erinevates ülesannetes alates 1952. aasta sügisest ja saanud jälgida nimetatud perioodi vältel tegutsemas kümmet direktorit, kellest Aivar Mäe on olnud oma haardega kindlasti kõige tegusam,» sõnas Mikk. «Tema isikuga seotud väidetavad süüdistused puudutavad teravalt kogu rahvusooperi mainet. On hea, et ajakirjanduse asemel tegeleb probleemidega politsei, kes annab vastused üleskerkinud küsimustele.»